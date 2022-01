PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 janvier – EFL Cup – Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Liverpool et Arsenal (3.65)

C’est un match difficile à pronostiquer ce soir à Anfield. En effet, dans un premier temps, cette rencontre n’est que la première manche de ces demi-finales, après un report la semaine dernière en raison de la situation sanitaire du côté de Liverpool. Mais surtout, les deux clubs comptent beaucoup d’absents liés aux blessures, au Covid ainsi qu’à la Coupe d’Afrique des Nations. Ainsi Liverpool devra faire sans Salah, Mané, Keita et Thiago Alcantara. Divock Origi est, lui, toujours incertain. Arsenal, pour sa part, se déplacera sans Partey, Pépé, Elneny et Aubameyang, tous partis à la CAN. Mikel Arteta devra aussi se passer de Xhaka, Smith-Rowe et Tomiyasu. S’il reste du beau monde sur le terrain, le contexte est si spécial qu’il est difficile, selon moi, de voir une équipe prendre le dessus sur l’autre. Je miserais donc sur un résultat nul (3.65).

