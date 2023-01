PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 janvier – Liga – Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Celta Vigo et Villarreal (3.25)

Le Celta Vigo aura fort à faire pour la réception de Villarreal en cette 17e journée de Liga. Seulement 16e du championnat à un petit point de la zone rouge, Vigo n’a pas le droit à l’erreur et a de l’espoir car le club est bien revenu à la compétition avec un nul et un succès en Liga. De quoi pouvoir prétendre à faire un résultat contre une équipe qui joue très bien. Villarreal est 6e, avec une longueur de retard sur la 4e place et surtout vient de l’emporter face au Real Madrid (2-1). Les joueurs sont en pleine confiance mais à l’extérieur, le bilan sur les cinq dernières rencontres n’est pas bon avec trois défaites, un nul et une victoire. C’est pourquoi je pense que la cote du score de parité est à tenter (3.25).

