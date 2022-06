PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 juin - Barrage Coupe du Monde

Notre pronostic : prolongation entre l'Australie et le Pérou (3.45)

L'équipe de France connaîtra le dernier adversaire de son groupe en Coupe du Monde ce soir. L'Australie et le Pérou jouent effectivement leur place au Qatar sur terrain neutre. Les Australiens ont connu un parcours très long et semé d'embûches avant de jouer cet ultime barrage. D'abord leader de son groupe lors de la deuxième phase qualificative de la zone Asie, les joueurs de Graham Arnold ont par la suite fini à la troisième place de leur poule du troisième tour, avant de battre la Nouvelle-Zélande dans un premier barrage. Si les Australiens restent sur deux victoires consécutives après un long passage à vide, ces succès l'ont été contre deux adversaires d'un calibre moindre : la Jordanie et les Emirats Arabes Unis. En face, le Pérou a vécu un périple compliqué mais bien mon complexe, en terminant à la cinquième place du championnat de la zone Amsud. Les Péruviens restent également sur deux victoires consécutives en amical face au Paraguay et à la Nouvelle-Zélande. S'ils sont supérieurs sur le papier, ils sont surtout plus habitués à affronter des Nations plus fortes, telle que le Brésil, l'Argentine ou l'Uruguay. Mais dans un match avec un tel enjeu, le niveau de motivation sera aussi important que les émotions seront mises à rude épreuve. Les Australiens pourraient donc bien pousser leur adversaire du soir aux prolongations. Un pari coté à 3.45.

