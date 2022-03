PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 mars – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Angers et Reims (2.95)

Et de six ! Les Angevins se sont inclinés pour la sixième fois en autant de rencontres la semaine dernière à Rennes. Rien ne va plus pour le SCO qui était dans la première partie de tableau et est dorénavant 14e avec cinq points de plus que le 18e. Il serait grand temps d’arrêter cette série noire et de prendre au moins un point. C’est possible contre Reims. Les Rémois ont trois longueurs d’avance sur leur adversaire du jour et reste sur deux nuls et un succès. L’objectif est donc de ne pas perdre pour se diriger tranquillement vers le maintien. Je pense donc que l’on pourrait assister à un score de parité entre ces deux clubs pour presque tripler la mise !

Pariez sur Angers – Reims ici !

Les autres options :

Match nul entre Strasbourg et Monaco (3.20)

Match nul entre Clermont et Lorient (3.10)

Match nul entre West Ham et Aston Villa (3.30)

Match nul entre l’Udinese et l’AS Rome (3.35)

Cote totale des cinq nuls du jour : 323.51