PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 octobre – Coupe du monde

En vingt-cinq ans, le Canada et le Panama se sont affrontés à douze reprises et le nombre de matches nuls entre ces deux sélections est impressionnant : huit scores de parité, trois succès canadiens et un panaméen ! Par ailleurs, les trois dernières confrontations se sont soldées par trois 0-0. Le Canada (4e), a jusqu’ici concédé quatre nuls en cinq journées pour une seule victoire alors que le Panama (3e) n’a perdu qu’une rencontre et n’a encaissé que deux buts. Dans ces conditions, il me paraît judicieux de parier sur un partage des points, voir un 0-0 (6.25) entre Canadiens et Panaméens afin d’essayer de tripler largement votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

