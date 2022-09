PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 13 septembre - Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Sporting et Tottenham (3.60) !

C'est l'autre match du groupe de l'OM et il va forcément intéresser les supporters marseillais ! Le Sporting et Tottenham se partagent la tête de la poule D avec trois points et peuvent prendre une option sur les huitièmes de finale en cas de succès ce soir. Le club portugais s'est montré impressionnant en allant s'imposer (3-0) à Francfort et confirme sa capacité à briller en Ligue des Champions (les joueurs de Ruben Amorim avaient atteint les huitièmes de finale l'an dernier). Les Spurs, eux, n'ont pas joué ce weekend et restent sur un succès (2-0) contre Marseille acquis en fin de match grâce au doublé de Richarlison. Un score de parité serait certainement considéré comme un bon résultat pour les deux équipes : elles resteraient invaincus et conserveraient une avance sur les deux autres clubs dans la course aux deux premières places (3.60) !

Fiabilité : 33%

