PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 14 avril – Liga - Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Rayo Vallecano et Osasuna (3.10)

C’est la dernière chance pour ces équipes d’aller titiller les places européennes. Pour cela il faudra absolument l’emporter. Osasuna et le Rayo Vallecano sont respectivement à sept et huit points du top 5 à dix journées de la fin. Le club de Pampelune reste sur un succès face à Elche après une série de quatre rencontres sans victoire. Le Rayo, lui, n’avance plus avec cinq nuls et trois revers lors des huit journées précédentes. Avec un bilan quasi-similaire, je ne vois pas un de ces clubs plus fort que l’autre. C’est pour cela que je tenterais de parier sur la nul pour plus que tripler la mise (3.10) !

Pariez sur Rayo Vallecano – Osasuna ici !

Les autres options :

Match nul entre Schalke et le Hertha Berlin (3.30)

Match nul entre Toulouse et Lyon (3.75)

Match nul entre la Cremonese et Empoli (3.30)

Cote totale des quatre nuls du jour : 126.60