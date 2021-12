PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 14 décembre – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’Arminia Bielefeld et Bochum (3.25)

La période est compliquée pour l’Arminia Bielefeld qui reste sur quatre rencontres sans victoire. C’est encore plus compliqué à domicile. Le club de Bielefeld est catastrophique dans son antre avec aucun succès depuis le début de saison pour un bilan de cinq nuls et de trois défaites. Bochum est dans une bonne passe avec cinq victoires et un nul lors de ses huit dernières journées disputées. Seulement il n’y a eu que deux succès à l’extérieur pour sept revers. C’est pourquoi je pense que c’est une rencontre très équilibrée et donc difficile à pronostiquer. Dans ces cas-là, je vous conseille donc de parier sur le nul pour plus que tripler la mise !

Pariez sur Arminia Bielefeld - Bochum ici !

Les autres options :

Match nul entre Wolfsbourg et Cologne (3.60)

Match nul entre Norwich et Aston Villa (3.20)

Match nul entre Ostende et Courtrai (3.15)

Cote totale des quatre nuls du jour : 117.94