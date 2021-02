PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 14 février Ligue 1 – France

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Metz et Strasbourg (3.00).

Match plus équilibré qu’on ne l’imagine ce dimanche entre le 7e et le 16e du championnat. Surtout que ce derby du Grand-Est avait déjà été équilibré le 13 décembre dernier avec finalement un score de parité (2-2). Pourquoi pas une fois de plus? Surtout que les Messins viennent de rechuter en s’inclinant à Saint-Etienne (1-0). Pour leur dernière rencontre à la maison ils ont aussi dû concéder le nul face à Montpellier (1-1) malgré un but de Pape Matar Sarr. Attention aux Strasbourgeois qui sont eux très loin d’avoir dit leur dernier mot. Depuis le début de la saison ils ont quand même déjà réussi à s’imposer à Lens (1-0), à Angers (2-0) ou encore à Brest (3-0). Ce n’est pas un hasard! C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Metz et Strasbourg!

Pariez sur Metz-Strasbourg ici.