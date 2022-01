PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 14 janvier – Süper Lig - Turquie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Malatyaspor et Göztepe (3.15)

Direction la Turquie pour le match ayant le plus de chances, selon moi, de se terminer sur un score de parité ! Malatyaspor (20e de Süper Lig) accueille ce vendredi Göztepe (16e et premier non relégable). La lanterne rouge n’a pris qu’un point sur quinze possibles lors des cinq dernières journées de championnat et ne compte que 20 % de victoires à domicile cette saison. De son côté, Göztepe n’a remporté qu’une seule rencontre à l’extérieur, sur la pelouse de Kasimpasa (19e), pour quatre nuls et quatre défaites en neuf déplacements. Entre deux équipes qui ne sont parvenues à s’imposer que quatre fois chacune en vingt journées, je vous propose de parier sur un partage des points afin d’espérer tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre le Malawi et le Zimbabwe (3.00)

Nul entre Ternana et Ascoli (3.10)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 29.29

