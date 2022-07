PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 14 juillet – Liga Profesional - Argentine

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Central Cordoba et le Club Atlético Patronato (3.20)

C’est une affiche entre deux équipes qui vivent un début de saison compliqué. Central Cordoba n’arrive pas à enchaîner les bons résultats. Il faut, en effet, remonter à novembre 2021 pour trouver trace de deux victoires d’affilée de l’actuel 16e de Liga Profesional. En grande difficulté à domicile, les joueurs de Sergio Rondina n’ont remporté qu’un seul de leurs dix derniers matches devant leur public, toutes compétitions confondues. En face, le Club Atlético Patronato ne parvient pas non plus à décoller au classement. Les joueurs de Facundo Sava se montrent beaucoup trop irréguliers et voyagent mal, avec seulement deux succès en déplacement en 2022. Dans ce contexte, je miserais sur un résultat nul qui n’arrange personne. Un pari coté à 3.20.

Pariez sur Central Cordoba – Club Atlético Patronato ici !