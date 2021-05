PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 14 mai Liga 1 – Roumanie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le FC Chindia Targoviste et le FC Viitorul (2.70).

Suite des barrages pour la relégation aussi en Roumanie avec cette rencontre très équilibrée entre le Chindia Targoviste et Viitorul. Deux équipes en plein doute! C’est d’abord le cas du club basé à Targoviste puisqu’il reste sur deux tristes prestations: contre Voluntari (0-0) et le Gaz Metan (1-1). Pour retrouver son dernier succès il faut maintenant remonter au 1er mai, c’était face à l’UTA Arad (1-0). Le FC Viitorul n’a lui aussi remporté qu’un seul de ses trois derniers matches. C’était contre Arges Pitesti grâce à un but de son meneur de jeu Andrei Artean (1-0). Je suis convaincu qu’il faut s’attendre à une opposition très serrée ce vendredi. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre le FC Chindia Targoviste et le FC Viitorul!

