PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 14 mars Ligue 1 – France

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Lorient et Nice (3.35).

Affiche assez équilibrée ce dimanche en Ligue 1 avec Lorient qui accueille Nice. Le 17e face au 11e du classement. Mais attention au club breton qui est loin d’avoir dit son dernier mot. Mercredi dernier il a d’ailleurs réussi à revenir avec un point de Montpellier (1-1) avec un but d’Adrian Grbic. Juste avant ce groupe s'est aussi imposé à la maison face à Saint-Etienne (2-1). Attention parce que les Aiglons semblent eux aussi aller un peu mieux. Ils restent d’ailleurs sur deux succès: contre Nîmes (2-1) et à Rennes (2-1) avec à chaque fois un très bon Amine Gouiri. L’attaque formé à Lyon a déjà marqué 11 buts cette saison. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un match nul entre Lorient et Nice!

Les autres options :

Match nul entre Nîmes et Montpellier (3.60)

Match nul entre Dijon et Bordeaux (3.45)

Match nul entre Arsenal et Tottenham (3.45)

Match nul entre Southampton et Brighton (3.10)

Cote totale pour les cinq nuls du jour: 444.99

Pariez sur Lorient-Nice ici.