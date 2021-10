PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 14 octobre – Coupe du monde

Notre pronostic: pas de vainqueur entre la Bolivie et le Paraguay (3.25)

Le Paraguay, 6e avec douze points, peut encore espérer se qualifier pour la Coupe du monde 2022 mais cela passe obligatoirement par une victoire à la Paz à plus de 4000 mètres d’altitude. Malheureusement pour eux, ce voyage ne réussit généralement pas aux « Guaranis » qui se sont imposés seulement une fois en Bolivie depuis trente ans (2011 en amical). Comme le Paraguay est plutôt spécialiste du partage de points lors des éliminatoires du Mondial qatari (6 en 11 journées) et que les Boliviens n’ont remporté que deux rencontres sur onze (3-1 contre le Venezuela et 1-0 face au Pérou), je vous conseille de jouer le nul pour espérer tripler votre mise de départ.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Sao Paulo et Ceara (3.25)

Nul entre Cuiaba et Recife (2.85)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 30.10

