PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 août – Ligue des Champions

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Sparta Prague et Copenhague (3.35)

Ce match s’annonce particulièrement indécis. Les deux équipes se sont quittés sur un score nul et vierge à l’aller, malgré une nette domination de Copenhague. D’ordinaire plus en difficulté en déplacement, les Danois restent aujourd’hui sur une série de six victoires consécutives hors de leurs bases, toutes compétitions confondues. Un bilan impressionnant qui pousse donc à l’optimisme. Mais le Sparta Prague reste difficile à battre sur sa pelouse, même si les Tchèques ont perdu à deux reprises lors de leurs six dernières réceptions. Avec un tel enjeu, nul doute que les deux écuries attendront une erreur de l’autre pour inscrire un but ô combien important. Une prolongation est donc tout à fait probable.

Pariez sur Sparta Prague – Copenhague ici !

Les autres options :

Pas de vainqueur entre Molde et Klaksvik (6.00)

Pas de vainqueur entre le Servette et les Glasgow Rangers (3.45)

Pas de vainqueur entre l’Aris Limassol et Rakow (3.30)

Cote totale des quatre nuls du jour : 228.84