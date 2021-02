PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 février Spor Toto Süper Lig - Turquie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Antalyaspor et le Yeni Malatyaspor (2.85).

Duel de milieu de tableau ce lundi en Turquie avec Antalyaspor, 9e, et le Yeni Malatyaspor toujours 10e du championnat. Léger avantage quand même à l’équipe basée à Antalya qui n’a perdu aucune de ses 8 dernières rencontres de championnat. Dimanche dernier elle a d’ailleurs réussie à arracher un point contre Denizlispor (1-1). Entre-temps elle a aussi fait le plein de confiance en s’imposant en quart de finale de Coupe nationale contre Sivasspor (1-0). Attention au Yeni qui sera lui revanchard après sa défaite face à Trabszonspor (2-0). Mais ce groupe arrive toujours à se montrer solide lorsqu’il se déplace. Il reste d’ailleurs sur un score de parité contre Göztepe (2-2). Pourquoi pas un de plus ce lundi? C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Antalyaspor et le Yeni Malatyaspor!

Pariez sur Antalyaspor-Yeni Malatyaspor ici.