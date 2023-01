PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 janvier – Supercoupe d’Espagne

Notre pronostic : prolongation entre le Real Madrid et le FC Barcelone (3.40)

Cette finale de la Supercoupe d’Espagne nous offre un alléchant classico ! Le Real Madrid et le FC Barcelone ont tous deux souffert au tour précédent en éliminant respectivement Valence et le Betis Séville aux tirs au but. Déjà à la lutte en championnat, chacune des équipes a donc l’occasion de remporter son premier titre de la saison. La dernière défaite des Blaugranas dans une compétition nationale remonte d’ailleurs au 16 octobre… à Santiago Bernabeu ! Portés par un grand Karim Benzema, à la veille de l’obtention de son Ballon d’Or, les Merengue l’avaient emporté 3-1. Mais depuis, les Catalans ont haussé leur niveau de jeu et ont tous les arguments pour s’emparer du trophée ce soir. Il est tout de même difficile de voir l’une des deux écuries prendre le dessus sur l’autre dans le temps réglementaire, tant les Madrilènes aiment disputer ce genre de rencontres. Je miserais ainsi sur une prolongation.

