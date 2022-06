PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 juin - Brésil

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Red Bull Bragantino et Coritiba FC (3.35)

La 12e journée de Série A brésilienne a débuté hier avec Juventud - Santos et se poursuite ce soir avec notamment Bragantino - Coritiba. Les joueurs de Bragança (12e) ont concédé cinq nuls pour trois victoires et trois défaites depuis le début du championnat mais ne comptent qu'un seul succès lors des six dernières journées. De son côté, le CFC (7e) n'a pas encore réussi à s'imposer en déplacement (deux nuls et trois défaites) mais n'a pas perdu contre le RBB entre 2010 et 2022 (trois succès et trois nuls). Entre une équipe qui ne gagne plus chez elle et une autre qui ne gagne pas à l'extérieur, je vous suggère de miser sur un score de parité pour tenter de largement tripler votre mise.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre America Mineiro et Fluminense (2.90)

Nul entre Goias et Internacional (2.90)

Nul entre Banfield et Central Cordoba (3.10)

Nul entre Colon Santa Fé et River Plate (3.35)

Nul entre Altletico Tucuman et Atletico Lanus (3.05)

Cote totale pour les six nuls du jour: 892.37

