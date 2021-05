PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 mai Ligue 2 – France

Notre pronostic : match nul entre Dunkerque et Toulouse (3.20)

C’est la dernière journée de Ligue 2 avec notamment trois duels très chauds dont celui-ci entre le 17e et le 3e. Dunkerque doit au moins prendre un point pour ne pas se retrouver en barrage ou descendre directement. En effet, la différence de buts leur est favorable et difficile d’imaginer Caen ou Chambly écraser largement leurs adversaires respectifs, Clermont et le Paris FC. Avant leur revers à Troyes la semaine dernière, les Nordistes restaient sur une victoire face à Sochaux (1-0) et un nul face à Amiens (1-1). D’ailleurs ils ont enchaîné cinq rencontres sans défaite. De bon augure pour prendre ce fameux point. Toulouse n’a pu faire mieux qu’un nul face à Pau cette semaine en match en retard (2-2) après l’avoir largement emporté face à Caen le week-end dernier 3-0). La seconde place étant inaccessible à cause d’une différence de buts bien en dessous de Clermont, les Toulousains sont assurés de rester 3e et donc d’attendre le barrage contre le 4e ou le 5e. Je vois tout de même Toulouse jouer le jeu et c’est pourquoi je pense qu’il pourrait y avoir un nul à l’issue de cette rencontre pour une cote de 3.20 !

