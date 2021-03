PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 mars Jupiler Pro League – Belgique

Notre pronostic: pas de vainqueur entre La Gantoise et Bruges (3.10).

Match en retard de la 28e journée du championnat belge ce lundi avec La Gantoise qui accueille Bruges. Une rencontre plus équilibrée qu’on ne l’imagine entre le 11e et le leader du classement. Mais les hommes de Hein Vanhaezebrouck sont très loin d’avoir dit leur dernier mot. Ils n’ont en effet perdu aucun de leurs 8 derniers matches. La semaine dernière, ils ont réussi à l’emporter contre Oostende (1-0). Tout semble réussir à cette équipe! Attention parce que Bruges semble de plus en plus irrégulier. Ce groupe reste d’ailleurs sur un score de parité contre Charleroi (1-1). Pourquoi pas un de plus? C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un match nul entre La Gantoise et Bruges!

Les autres options :

Match nul entre Saint Pauli et Paderborn (3.05)

Match nul entre le CD Mafra et Feirense (2.75)

Match nul entre Kasimpasa et Konyaspor (2.90)

Match nul entre Botosani et Sepsi (2.85)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 214.90

