PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 mars – Ligue des Champions 1/8 de finale retour

Notre pronostic : prolongation entre Manchester United et l’Atletico de Madrid (3.25)

Dominés à Madrid il y a trois semaines, les Mancuniens peuvent remercier le jeune Elanga qui a permis à son club d’égaliser à dix minutes de la fin. Cette fois à Old Trafford il faudra s’imposer pour aller en quarts. Ce sera difficile évidemment mais un homme peut tout changer. Cristiano Ronaldo vient d’entrer dans l’Histoire en marquant un triplé contre Tottenham et devenant officiellement le plus grand buteur de tous les temps. Le Portugais a fait beaucoup de mal à l’Atletico de Madrid dans sa carrière. Cependant, attention, les Colchoneros vont mieux avec quatre succès de rang en Liga et sont 4e au classement. Je pense qu’ils sont capables de tenir la comparaison à Old Trafford. C’est pourquoi je jouerais le match nul entre ces deux clubs pour plus que tripler la mise !

