PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 15 octobre – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Hoffenheim et Cologne (3.95)

Difficile d’envisager un vainqueur ce soir entre Hoffenheim et Cologne ! Le 11e de Bundesliga n’a gagné que deux rencontres sur sept cette saison dont une à domicile alors que le 6e est n’a perdu qu’une seule fois en déplacement (3-2 sur la pelouse du Bayern) pour deux nuls à Fribourg (4e) et à Francfort (13e). Par ailleurs, sur les six dernières journées, le TSG 1899 n’a remporté qu’un match alors que le 1.FCK est invaincu depuis sa défaite à Munich le 22 août (3 nuls et 2 succès). Dans ces conditions, il me paraît judicieux de parier sur un score de parité, surtout pour une aussi jolie cote: 3.95 !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre Viborg – Silkeborg au Danemark (3.45)

Nul entre Lokomotiv Plovdiv – Arda Kardzhali en Bulgarie (3.35)

Nul entre Derry et St Patricks en Irlande (3.05)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 139.24

