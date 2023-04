PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 16 avril – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Auxerre et Nantes (3.05)

Auxerre s’est donné les moyens de se maintenir dans l’élite en s’imposant coup sur coup contre Troyes et à Ajaccio, deux clubs dans la zone rouge. Cette fois l’AJA, 15e, défie le FC Nantes, 14e. Les Canaris n’ont remporté que deux rencontres sur les onze dernières disputées : en quart et en demi-finale de la Coupe de France. Cependant, ils ne devront pas oublier de jouer en championnat car la zone rouge se rapproche dangereusement. C’est exactement la réaction qu’ils ont eue contre Monaco en recollant à 2-2. Je m’attends à une rencontre serrée, tendue, et je tenterais de miser sur le nul (3.05) !

