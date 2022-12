PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 16 décembre – Coupe de la Ligue – Portugal

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Santa Clara et Arouca (3.05)

Pas le choix pour Arouca qui doit absolument s’imposer pour espérer ravir la première place au Leixoes SC si ce dernier perd sur la pelouse du CD Feirense. Santa Clara n’a plus rien à jouer dans cette phase groupes si ce n’est l’honneur. Je pense que l’on pourrait assister à une rencontre serrée avec un club visiteur obligé d’attaquer. Les trois dernières rencontres en championnat entre ces deux équipes ont été serrées avec un nul et deux succès 2-1 pour chacun de ces clubs. Cela m’étonnerait que ce ne soit pas encore le cas ce soir et je miserais donc sur un nul pour une cote magnifique de 3.05 ! Si vous voulez prendre un peu plus de risques, pourquoi pas aller sur un score de parité avec des buts (4.10) !

