PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 16 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Lorient et Angers (3.25)

C’est une rencontre très importante pour ces deux équipes qui sont en grande méforme. Les Angevins restent sur deux défaites de rang en championnat et n’ont même connu la victoire qu’une seule fois lors des cinq dernières journées. Les voilà 12e du classement avant ce week-end. C’est pire pour les Lorientais. Ils ont tout de même mis fin à une triste série de huit défaites consécutives en prenant un point face au PSG. Mais c’était le 22 décembre. Depuis, ils ont vu tous leurs matches être reportés et n’ont donc plus joué. Le dernier succès des Merlus remonte au 22 septembre. C’était à la 7e journée face à Nice (1-0). Ils n’ont pris que quatre points après cette victoire. Avec ces deux clubs en grande difficulté, je ne vois pas de vainqueur. Un nul pour plus que tripler la mise !

Pariez sur Lorient -Angers ici !

Les autres options :

Match nul entre Strasbourg et Montpellier (3.50)

Match nul entre Marseille et Lille (3.40)

Match nul entre Venise et l’Empoli (3.50)

Cote totale des quatre nuls du jour : 135.36