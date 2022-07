PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 16 juillet – Serie A – Brésil

Notre pronostic : pas de vainqueur entre l’Atlético Paranaense et le Sport Club Internacional (3.15)

Voilà une belle affiche du haut de tableau. L’Atlético Paranaense est en très grande forme ces derniers mois, gagnant douze de ses dix-huit dernières rencontres, toutes compétitions confondues, pour quatre nuls et deux défaites. Aussi, l’actuel 6e ne s’est plus incliné devant son public depuis la mi-avril et reste engagé sur tous les tableaux. Mais, en face, le Sport Club Internacional perd également très peu. Les joueurs de Mano Menezes ne sont qu’à un petit point de leur rival du soir et peuvent encore légitimement croire au titre, dans un championnat particulièrement serré. Ils ont tout de même une tendance à partager les points en déplacement, concédant le nul à cinq reprises lors de leurs huit dernières sorties. Je ne vois donc pas de vainqueur au cours de ce match (3.15).

