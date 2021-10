PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 16 octobre – Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Nancy et Guingamp (3.05)

Après Amiens (six nuls en onze journées), Nancy (20e) et Guingamp (13e) sont les autres spécialistes du partage de points cette saison en Ligue 2 (cinq chacun). L’ASNL n’a toujours pas remporté une seule rencontre depuis le début du championnat mais reste sur quatre scores de parité en cinq matches dont les deux derniers à domicile contre Le Havre et Amiens. De son côté, Guingamp a pris un point à l’extérieur une fois sur deux (au Havre, à Grenoble et à Quevilly). Entre deux clubs connaissant de grosses difficultés à gagner et qui voudront avant tout éviter de perdre, il me semble judicieux de parier sur un nul pour tripler la mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Quevilly et Niort (3.00)

Nul entre Caen et Le Havre (2.90)

Nul entre Pau et le Paris FC (3.30)

Nul entre l’Union Berlin et Wolfsburg (3.25)

Cote totale pour les cinq nuls du jour: 284.59

