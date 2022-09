PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 16 septembre - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Aston Villa et Southampton (3.60)

Difficile d'envisager un vainqueur entre le 17e et le 12e de Premier League ! Aston Villa n'a remporté qu'un match sur six et cela remonte au 13 août, contre Everton, puis enchaîné avec trois revers de suite avant de réaliser un exploit contre Manchester City (1-1). Ce point servira-t-il de déclic pour les Villans. On l'espère pour eux. De son côté, Southampton alterne le froid et le chaud: défaite à Tottenham, contre Manchester United et à Wolverhampton... mais victoire à Leicester et face à Chelsea. Dans un bon jour, les Saints sont tout à fait capables de prendre au moins un point à Villa Park, une enceinte qui leur réussit bien: une seule défaite en huit ans ! Dans ces conditions, pourquoi ne pas tenter le nul pour largement tripler la mise ?

Fiabilité : 35 %

