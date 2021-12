PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 décembre – Liga – Espagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Celta Vigo et l’Espanyol Barcelone (3.35)

Les cinq dernières confrontations entre le Celta (14e) et l’Espanyol (9e) se sont terminées sur un score de parité, aussi bien à Vigo qu’à Barcelone ! Cette saison, les joueurs de Galice n’ont gagné qu’une seule rencontre à domicile, contre Grenade il y a deux mois et demi, alors que les Catalans ne se sont jamais imposés à l’extérieur. Pour toutes ces raisons, il me semble très judicieux de parier une nouvelle fois sur un partage de points entre ces deux clubs. Et si j’ai raison, vous multiplierez votre mise par 3.35. Alors banco sur le nul… comme d’habitude !

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Nul entre Estoril et Famalicao (3.20)

Nul entre Seraing et Courtrai (3.35)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 35.91

