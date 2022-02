PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 février - Ligue Europa

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Barcelone et Naples (3.70)

Quel choc pour un barrage de Ligue Europa afin d'accéder aux 1/8 de finale ! Ce Barcelone - Naples serait une magnifique affiche pour la finale mais, malheureusement, l'un des deux clubs passera à la trappe à l'issue des deux confrontations. Pour la qualification, je donnerais un léger avantage aux Italiens. Il y a deux ans, les Catalans avaient certes éliminé les Napolitains en 1/8 de finale de la Ligue des champions mais leur niveau a baissé depuis, avec notamment la perte de Lionel Messi, parti à Paris. Le Barça ne lutte plus pour le titre en Liga et s'est fait éliminer de la LDC par Benfica et le Bayern. Les "Blaugrana" ne sont plus en course en Coupe d'Espagne et ne comptent plus que la Ligue Europa pour tenter de sauver leur saison. Mais ce tirage au sort ne pouvait pas être pire pour eux. En effet, Naples lutte encore pour le titre en Série A et n'a chuté qu'une seule fois à l'extérieur en championnat (3-2 sur la pelouse de l'Inter). Dans ces conditions, je ne serais pas étonné que les Italiens prennent une petite option en arrachant le nul au Nou Camp. Si j'ai raison, vous quadruplerez presque votre mise.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre le Zenit et le Betis (3.45)

Nul entre Fenerbahce et le Slavia Prague (3.50)

Nul entre Midjylland et le PAOK (3.45)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 154.14

