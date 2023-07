PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 juillet - Allsvenskan (Suède)

Notre pronostic : match nul entre Djurgardens et Malmö (3.15)

Malmö doit réagir ! Après une défaite à domicile il y a quelques jours face à Mjallby, les joueurs d'Henrik Rydström n'ont pas le droit à l'erreur. À seulement deux points du premier, Elfsborg, une nouvelle défaite pourraient les distancer dans la course au titre. Djurgardens, 4e, pourrait se rapprocher d'eux en cas de victoire. De plus, ils sont sur une excellente dynamique avec une série de sept matchs sans défaites en championnat. À domicile, ils vont tout donner pour s'imposer une fois de plus devant leur public, mais Malmö ne va pas abdiquer si facilement. Même si les «Himmelsblått » ne sont pas des spécialistes des matchs nuls (un seul en 15 matchs cette saison), c'est un résultat qui pourrait leur convenir pour éviter une série de défaites, qui leur serait peut-être dommageable pour la suite de la saison.

