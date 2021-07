PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 juillet Serie A – Brésil

Mon pronostic: pas de vainqueur entre Fluminense et Grêmio (2.75).

Match assez équilibré ce samedi au Brésil entre Fluminense, 7e, et Gremio toujours dernier du classement. Mais cela semble aller mieux pour le club de Porto Alegre qui vient de s’imposer contre Quito (1-0) en huitième de finale de Copa Sudamericana. Juste avant, ce groupe a aussi obtenu un point face à l’Internacional (0-0). La défense composée de Rafinha, Pedro Geromel, Kannemann et Cortes semble vraiment solide. Tout va bien aussi du côté de Fluminense qui reste sur un joli succès contre le Cerro Porteno (2-0) en Copa Libertadores. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un partage des points entre Fluminense et Grêmio!

