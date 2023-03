PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 mars – Liga – Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre le Real Valladolid et l’Athletic Bilbao (3.40)

C’est une rencontre entre deux équipes qui vivent des moments difficiles. Le Real Valladolid lutte pour sa survie dans l’élite espagnole. L’actuel 14e ne possède que deux points d’avance sur la place de premièr relégable et n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matches. Un bilan inquiétant notamment dû à un secteur offensif malade, les joueurs de Pacheta étant la pire attaque de Liga. En face, l’Athletic Bilbao ne parvient pas non plus à enchaîner les bons résultats et continue de chuter au classement. Le club basque reste sur quatre revers et un nul, toutes compétitions confondues, avec seulement deux petits buts inscrits. Difficile donc d’aborder ce déplacement avec confiance. Dans un tel contexte, un partage des points semble très probable.

