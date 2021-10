PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 17 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : match nul entre Bordeaux et Nantes (3.20)

C’est une rencontre très difficile à pronostiquer qui nous attend à 15h à Bordeaux. Les Girondins sont 16e du classement avant cette journée et n’ont remporté qu’une seule rencontre, c’était chez le dernier, Saint-Etienne. Depuis ils ont enchaîné deux nuls et ont perdu lors de la dernière journée à Monaco (3-0). La saison va encore être compliquée pour les Bordelais qui vont tout de même tenter de lancer la machine face à Nantes. Les Canaris qui sont plutôt bien en ce moment avec trois victoires sur les quatre derniers matches et une 9e place. Les Nantais ne sont qu’à trois points du podium. Je vois un match très serré cet après-midi. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur le nul pour une belle cote de 3.20 !

