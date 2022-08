PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 18 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Basaksehir et Antwerp (3.25)

Les trois dernières fois que je vous ai conseillé de parier sur un match d'Antwerp, c'était gagnant ! A croire que ce club belge me réussit plutôt bien. Aujourd'hui, je vous propose de tripler en misant sur un score de parité lors de cette rencontre a priori équilibrée en barrage aller de la Ligue Europa Conférence. Même si les Turcs partent favoris à domicile selon les bookmakers, les Belges me semblent tout à faire capables de prendre une option sur la qualification pour la phase de poules dès ce soir à Istanbul. En effet, le RAFC est leader de Jupiler League avec quatre victoires en quatre journées et reste sur neuf succès (dont deux en amical) et un nul en dix matches depuis la reprise. Au premier tour, les Stambouliotes avaient été accrochés devant leur public (1-1) par les Israéliens du Netanya. Au deuxième tour, la tâche a été plus simple (3-1 et 3-0 face aux Islandais de Breidablik). Ce soir, l'adversaire sera d'un niveau bien supérieur. Dans ces conditions, je vous suggère de parier sur un nul pour tenter de multiplier votre mise par 3.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Nul entre l'Austria de Vienne et Fenerbahce (3.55)

Nul entre Z. Mostar et S. Bratislava (3.05)

Nul entre Slovacko et AIK Solna (3.30)

Nul entre Czestochowa et Slavia Prague (3.10)

Cote totale pour les cinq nul du jour: 359.99

