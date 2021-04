PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 18 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Reims et Metz (3.15).

Affiche de milieu de tableau ce dimanche en Ligue 1 avec Reims, 12e, qui accueille Metz toujours 10e du classement. Mais attention les hommes de Frédéric Antonetti viennent de rechuter en s’inclinant contre Lille (2-0), Monaco (4-0) et Rennes (3-1). Pour retrouver leur dernier succès il faut maintenant remonter au 27 février dernier, c’était face à Bordeaux (2-1). Mais ce groupe arrive toujours à se montrer dangereux dans le secteur offensif avec Lamine Gueye ou encore Farid Boulaya. Contexte aussi compliqué pour les Rémois qui viennent d’enchaîner deux nuls: contre Rennes (2-2) et à Nice (0-0). Je suis convaincu qu’il faut s’attendre au même type de match lors de cette 33e journée. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un score de parité entre Reims et Metz!

Les autres options :

Match nul entre Brest et Lens (3.25)

Match nul entre Mayence et le Hertha Berlin (3.20)

Match nul entre la Real Sociedad et le FC Séville (3.25)

Match nul entre l’Atalanta Bergame et la Juventus Turin (3.65)

Cote totale pour les cinq nuls du jour: 388.62

