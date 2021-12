PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 18 décembre – Coupe de France

Notre pronostic: Sochaux bat Nantes (2.85)

Match piège pour les Canaris à Sochaux ? Pas impossible ! Nantes (10e de Ligue 1) n'a gagné que deux fois en neuf déplacements cette saison (à Angers et à Lorient) et se montre irrégulier depuis plusieurs semaines. De leur côté, les Sochaliens (4e de Ligue 2) n'ont encaissé que cinq buts en neuf rencontres de championnat à Bonal (2e meilleure défense à domicile derrière Ajaccio le leader). En 1/32e de finale de la Coupe de France, les surprises sont monnaie courante, surtout quand les clubs de l'élite se déplacent chez des équipes bien classées de Ligue 2. Par ailleurs, les Nantais n'ont plus réussi à s'imposer dans le Doubs depuis vingt ans et restent sur sept défaites en huit voyages à Sochaux, toutes compétition confondues. Pour toutes ces raisons, je ne serais pas étonné que les Lionceaux finissent par croquer les Canaris cet après-midi... aux tirs au but !

Fiabilité : 35 %

