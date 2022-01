PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 18 janvier – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Burnley et Watford (3.25)

C’est une saison très difficile qu’effectuent Burnley et Watford. Les Clarets sont derniers du championnat et n’ont remporté qu’un seul match ! C’était face à Brentford (3-1) le 30 octobre. C’est offensivement que cela ne va pas du tout pour la lanterne rouge qui n’a marqué que seize buts depuis le début de la saison. Les Hornets ne vont pas mieux avec trois points de plus que leurs adversaires du soir mais avec deux rencontres de plus. Ils ont gagné quatre fois et se sont inclinés à treize reprises déjà ! Cette rencontre est très importante pour la course au maintien. Je pense que cela sera très tendu entre ces deux clubs qui ne voudront pas perdre contre un adversaire direct. Je crois que l’on pourrait assister à un nul (3.25) !

