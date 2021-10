PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 18 octobre – Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Nîmes et Ajaccio (2.95)

Les Corses ont un sacré coup à jouer aux Costières en clôture de la 12e journée de Ligue 2. Avec deux points de retard sur le 3e, Le Havre, Ajaccio pourrait, en cas de victoire, se retrouver sur le podium. Pour cela il faudra briser la mauvaise dynamique actuelle. L’ACA reste sur deux défaites de rang face à QRM (1-2) et lors du derby à Bastia (2-0). Les Nîmois comptent cinq points de retard sur leurs adversaires du soir et pointent à la 13e place de ce championnat très resserré. Eux aussi voudront stopper une série de six matches sans succès. A domicile je ne vois pas les Nîmois perdre. Je pense qu’il est intéressant de miser sur le nul pour presque tripler la mise.

