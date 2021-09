PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 18 septembre Premier League – Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Burnley et Arsenal (3.50)

Les Gunners ont eu de la chance face à Norwich lors de la dernière journée pour enfin tenir leur première victoire de la saison (1-0). Grâce à un coup du sort, Aubameyang est parvenu à marquer et faire décoller son club en Premier League après trois défaites lors des trois premières journées. Si les revers sur la pelouse de Manchester City et face à Chelsea ne sont pas illogiques, celui à Brentford est problématique. Burnley fait pire avec un seul point pris face à Leeds. Les Clarets ont perdu une rencontre très importante en ouverture de cette saison face à Brighton dans l’optique du maintien. Cependant je pense qu’Arsenal est toujours malade et que les hommes de Mikel Arteta sont capables de se faire accrocher en déplacement. Je vous propose donc de jouer le nul pour cette rencontre.

Pariez sur Burnley – Arsenal ici !

Les autres options :

Match nul entre Aston Villa et Everton (3.30)

Match nul entre Elche et Levante (3.15)

Cote totale des trois nuls du jour : 36.38