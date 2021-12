PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 décembre – Liga – Espagne

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Getafe et Osasuna (2.85)

Défaits sèchement aux Baléares (5-0) en Coupe du Roi, les joueur de Getafe doivent absolument se racheter auprès de leurs supporters. Alors oui, la coupe n’est pas une priorité mais ce revers peut faire mal. Il faut donc tout de suite réagir. En championnat Getafe reste sur une série de trois nuls de suite. Un rythme pas très soutenu mais qui permet au club de ne pas se faire décrocher dans la lutte pour le maintien. Osasuna est 10e, voudra préserver cette place dans la première partie de tableau et est aussi sur une série de trois scores de parité de suite. C’est pourquoi cette cote de 2.85 me tente énormément. De plus sur les deux dernière saisons, il y a eu trois 0-0 en quatre duels. Si vous voulez prendre plus de risques et que vous ne voyez pas de buts dans cette rencontre, c’est coté à 4.80 !

