PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 février – Ligue 1

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Troyes et Montpellier (3.35)

C’est un duel très important dans la course au maintien. En cas de succès tout à l’heure (15h) les Montpelliérains pourraient prendre ses distances avec le bas du tableau et faire un pas de géant pour rester en Ligue 1. Le MHSC a gagné son dernier match face à Brest et pourrait créer une dynamique mais il faudra se méfier de Troyes qui pratique du beau jeu malgré les résultats (16e du championnat). L’ESTAC reste sur trois défaites de suite et voudra stopper cette mauvaise série en prenant au moins un point pour se relancer doucement. Au Stade de l’Aube, je pense que les Troyens sont capables de tenir au moins le nul et je prendrais le risque de miser sur ce résultat pour une cote de 3.35 !

Pariez sur Troyes – Montpellier ici !

Les autres options :

Match nul entre Elche et l’Espanyol Barcelone (3.15)

Match nul entre le Rayo Vallecano et le FC Séville (3.10)

Match nul entre Santa Clara et Famalicao (3.05)

Match nul entre Casa Pia et Guimaraes (3.10)

Cote totale des cinq nuls du jour : 309.30