PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 juillet Allsvenkan – Suède

Notre pronostic : match nul entre Halmstad et Varbergs Bois (3.05)

Suite de la onzième journée de championnat en Suède. Hamlstad est seulement 12e au classement avec deux petites victoires. Pourtant le club est dans une série correcte avec cinq matches sans défaite en Allsvenkan mais dans laquelle on compte quatre nuls. C’est la deuxième équipe qui fait le plus de scores de parité pour l’instant. Varsbergs n’est pas au mieux non plus et se trouve dans la zone rouge après huit défaites déjà et seulement huit points pris. Le début de championnat est donc très compliqué pour cette équipe. Cependant je pense qu’elle peut aller chercher un point important contre un club qui ne va pas beaucoup mieux. Un coup très intéressant à tenter pour une cote de 3.05 !

