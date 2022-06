PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 juin – Liga Profesional – Argentine

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Huracan et l’Atletico Tucuman (3.30)

Voilà un match très équilibré dans un début de championnat qui l’est tout autant. Huracan occupe actuellement la treizième place, sur vingt-huit équipes. Les joueurs de Diego Omar Dabove ont pris quatre points sur neuf possibles et présentent un bilan très irrégulier à domicile quatre mois, notamment en coupe d’Argentine. En face, l’Atletico Tucuman est toujours invaincu après trois journées. L’actuel neuvième de Liga Profesional vit toutefois une incroyable disette en déplacement, restant sur six nuls et dix défaites lors de leurs seize dernières sorties ! Un bilan famélique pour une équipe pourtant en forme ces dernières semaines. Je ne vois donc pas de vainqueur ce soir. Un pari coté à 3.30.

Les autres options :

Pas de vainqueur entre Tigre et Banfield (3.00)

Pas de vainqueur entre Lanus et Colon (3.05)

Pas de vainqueur entre l’Union De Santa Fe et River Plate (3.30)

Cote totale des trois nuls du jour : 99.64