PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 mai – Série A - Italie

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Sassuolo et Monza (3.60)

Invaincu à domicile depuis sa défaite face à Naples le 17 février (quatre succès et deux partages de points), Sassuolo (13e) n’a plus rien à craindre ni à espérer en Série A. La donne est la même pour Monza (9e) invaincu en déplacement depuis le 26 février (deux victoires et trois nuls). A l’aller, le 22 janvier 2023, ces deux clubs avaient terminé dos à dos (1-1). Un scénario similaire n’est pas à exclure surtout que le club de Silvio Berlusconi reste sur sept rencontres sans défaites (quatre succès et trois nuls). Sur la forme du moment, je donnerais un avantage à Monza mais Sassuolo est très difficile à battre devant son public. Pour toutes ces raisons… banco sur un score de parité pour tenter de largement tripler votre mise de départ !

Fiabilité : 40 %

