PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 mars - Ligue 2

Notre pronostic: pas de vainqueur entre le Havre et Caen (2.90)

Le roi du nul à l'extérieur en Ligue 2... c'est Caen (avec Valenciennes et Amiens) ! Neuf partages de points cette saison... dont huit en déplacement ! Le derby normand pourrait bien se terminer sur un score de parité comme à l'aller à d'Ornano (2-2). Par ailleurs 70 % des dix derniers Le Havre - Caen se sont soldés par un match nul. Comme le HAC n'a gagné qu'une seule fois à domicile lors de ses six dernières réceptions et que le Stade Malherbe reste sur sept scores de parité et trois défaites en dix rencontres hors de ses bases depuis fin septembre... banco sur le nul pour tenter de tripler la mise !

Fiabilité : 45 %

Les autres options :

Nul entre Auxerre et Toulouse (3.25)

Nul entre Dunkerque et Valence (2.95)

Nul entre Elche et Valence (3.20)

Cote totale pour les quatre nuls du jour: 88.98

