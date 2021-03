PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 mars Série A - Italie

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Parma et le Genoa (3.15)

Parme (19e) lutte pour se maintenir en Série A mais n’a perdu qu’une seule fois lors des cinq dernières journées, à domicile face à l’Inter, et vient de s’imposer contre la Roma, ce qui entretient encore l’espoir des Parmesans. Mais quand on a remporté que deux matches sur sa pelouse depuis le début de la compétition, il paraît difficile d’enchaîner deux succès de suite. Comme de son côté le Genoa (14e), qui a encore besoin de points pour assurer son avenir parmi l’élite italienne, ne gagne plus depuis six semaines (4 nuls et 2 défaites) et ne s’est imposé qu’à deux reprises cette saison en déplacement (à Crotone et à la Spezia), il me semble assez judicieux de tenter un score de parité sur cette rencontre pour espérer tripler la mise.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Chambly et Ajaccio (3.30)

Nul entre le Steaua Bucarest et Cluj (2.80)

Nul entre Ascoli et la Cremonese (2.80)

Cote totale pour les quatre nuls du jour : 81.50

