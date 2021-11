PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 19 novembre – Liga - Espagne

Notre pronostic: pas de vainqueur entre Levante et l'Athletic Bilbao (3.30)

Impossible de laisser passer ce Levante (19e) - Bilbao (8e) pour cette rubrique ! En effet, l'Athletic, seule équipe d'Espagne encore invaincue à l'extérieur en Liga, a déjà partagé les points à six reprises en douze journées, dont cinq hors de ses bases. Quant à Levante, c'est l'unique club n'ayant toujours pas remporté le moindre match cette saison: six nuls, dont quatre sur sa pelouse, et sept défaites ! Dans ces conditions, il me semble très judicieux de tenter le nul, comme la saison dernière, pour largement tripler la mise ! Vous retrouverez ce genre de situation aussi en Roumanie et au Danemark (voir ci-dessous). En combinant les trois nuls que j'ai sélectionnés pour vous, vous pourrez espérer près de 365 € de gains pour 10 € de mise. A vous de voir !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Nul entre Clinceni et Sepsi en Roumanie (3.20)

Nul entre Odense et Viborg au Danemark (3.45)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 36.43

