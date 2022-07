PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1er aout – Championship – Angleterre

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Watford et Sheffield (3.05)

La première journée de Championship s’achève ce soir avec ce duel alléchant entre Watford et Sheffield. Les Hornets évoluaient en Premier League la saison dernière mais ont terminé avant-dernier et sont donc descendus. Watford aura à cœur de bien démarrer mais cela n’est jhamais évident et ce même à domicile. Sheffield a disputé les playoffs pour monter dans l’élite mais s’est heurté à Nottingham qui s’en est sorti aux tirs au but. Les Blades seront revanchards en cette nouvelle saison et voudront frapper fort d’entrée. Je m’attends donc à un duel équilibré entre ces deux équipes et c’est pourquoi je vous propose de miser sur le nul pour un peu plus que tripler la mise (3.05) !

