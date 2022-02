PRONOS PARIS RMC Le nul du jour du 1er février – Ligue 2

Notre pronostic : pas de vainqueur entre Valenciennes et Nancy (3.10)

Malheur au vaincu dans cette rencontre, s’il y en a un ! Valenciennes et Nancy sont dans la zone rouge. Les Lorrains, derniers, comptent trois points de retard sur le 19e, Dunkerque, et sept sur leur adversaire du soir. Eliminés en Coupe de France par Amiens, les Nancéens peuvent se concentrer sur leur vrai objectif : le maintien. Ils avaient bien débuté cette nouvelle année en s’imposant contre Bastia (2-1) puis ont explosé à Toulouse (4-0). Cette défaite est logique dans la mesure où le TFC joue la montée. Cette fois, contre un adversaire direct, il ne faudra pas perdre. Même constat pour Valenciennes qui n’a plus gagné depuis cinq journées. Le VAFC n’a même remporté qu’une seule rencontre de championnat sur les dix dernières disputées. Entre deux équipes malades, qui ne voudront absolument pas s’incliner, je miserais sur le score de parité pour plus que tripler la mise !

